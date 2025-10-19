Assignment of Future Patents: Continuations-in-Part

by Dennis Crouch
Causam Enterprises, Inc. v. International Trade Commission, No. 23-1769 (Fed. Cir. Oct. 15, 2025).
This case is ultimately about patent ownership -- and turns on whether a 2007 assignment covers "continuations-in-part." The assignment document lists certain covered patents along with "divisions, reissues, continuations and extensions," but does not particularly list "continuations-in-part." Holding: The assignment does not include continuations-in-part.
To continue reading, become a Patently-O member. Already a member? Simply log in to access the full post.